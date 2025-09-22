Le accuse contro Emanuela Maccarani in aula a Monza per maltrattamenti dopo la denuncia delle Farfalle Azzurre
La denuncia è partita dalle due atlete Nina Corradini e Anna Basta. "Tutte le mattine rimanevamo in mutande, ci mettevamo in fila per salire sulla bilancia. Per tre etti in più mi hanno detto di vergognarmi, ho avuto attacchi di panico e depressione". Il Tribunale di Monza aveva disposto l'imputazione coatta per maltrattamenti aggravati per l'allenatrice Emanuela Maccarani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
