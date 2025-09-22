Le 5 R della psicologa Aliza Pressman per crescere bambini resilienti | Tutti possono essere bravi genitori
Coltivare legami autentici, insegnare la calma, stabilire confini chiari e ricucire dopo gli inevitabili errori: sono i cardini della proposta di Aliza Pressman, psicologa dello sviluppo, che ha individuato cinque principi universali – riassumibili con le cosiddette "5 R" – per aiutare i genitori a crescere figli sicuri, autonomi e capaci di affrontare le difficoltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: psicologa - aliza
“I genitori devono sbagliare, è parte del loro ruolo”: il parere della psicologa Aliza Pressman - X Vai su X
Le 5 R della psicologa Aliza Pressman per crescere bambini resilienti: Tutti possono essere bravi genitori; Sei un bravo genitore? Il test delle 5 R che hanno rivoluzionato le famiglie americane.
Le “5 R ” della psicologa Aliza Pressman per crescere bambini resilienti: “Tutti possono essere bravi genitori” - Coltivare legami autentici, insegnare la calma, stabilire confini chiari e ricucire dopo gli inevitabili errori: sono i cardini della proposta di Aliza ... Da fanpage.it
Sei un bravo genitore? Il test delle "5 R" che hanno rivoluzionato le famiglie americane - La psicologa americana avverte: "Non c’è un unico modo per crescere i figli. msn.com scrive