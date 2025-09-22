A volte non basta entrare nel cuore dei tifosi per essere ricordato. Sarri è tornato, ma non ha iniziato nel miglior modo possibile e si ritrova ora a dover già rincorrere le dirette avversarie. Quattro giornate, tre punti conquistati e il blocco del mercato nella sessione estiva non può essere un alibi. E non lo cerca nemmeno Maurizio Sarri, che sa benissimo di avere comunque una squadra con calciatori di un certo livello. Bisogna pur dire che non sapeva di questo famoso blocco prima della firma, tanto che per un momento si vociferava addirittura di un suo addio, dopo averlo scoperto. Invece alla fine è rimasto, consapevole dell’enorme potenziale a disposizione per provare a costruire qualcosa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Lazio – Sarri, la storia si ripete: il brutto “vizio” del Comandante