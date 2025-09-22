Lazio – Sarri la storia si ripete | il brutto vizio del Comandante
A volte non basta entrare nel cuore dei tifosi per essere ricordato. Sarri è tornato, ma non ha iniziato nel miglior modo possibile e si ritrova ora a dover già rincorrere le dirette avversarie. Quattro giornate, tre punti conquistati e il blocco del mercato nella sessione estiva non può essere un alibi. E non lo cerca nemmeno Maurizio Sarri, che sa benissimo di avere comunque una squadra con calciatori di un certo livello. Bisogna pur dire che non sapeva di questo famoso blocco prima della firma, tanto che per un momento si vociferava addirittura di un suo addio, dopo averlo scoperto. Invece alla fine è rimasto, consapevole dell’enorme potenziale a disposizione per provare a costruire qualcosa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: lazio - sarri
Sarri Lazio, che bordata di Cassano: «Mi sembra Mazzarri due. E’ andato alla Lazio perché non aveva altre offerte»
“Sarri lavorava in banca, sa che la Lazio è sana”: la stramba rassicurazione di Lotito dopo il blocco mercato
Castellanos, patto per la Lazio: l'attaccante resta e sogna in grande. Sarri riparte da lui
Sarri nei guai: Lazio senza leader e con un centrocampo da inventare https://ift.tt/m4nStvu - X Vai su X
?Sarri conferenza diretta: le parole del tecnico della Lazio dopo il derby LIVE - facebook.com Vai su Facebook
Sarri si è fatto fregare due volte da Lotito: la Lazio gli ha rovinato la carriera - In piedi stremato davanti alla panchina, alla duecentesima sigaretta smozzicata, mentre osservava il tiro di Cataldi stamparsi sul palo a tempo scaduto, oppure Belahyane e Guendouzi farsi saltare anco ... Da ilfattoquotidiano.it
Sarri-Gasperini, una storia infinita: Lazio-Roma, in panchina il derby delle filosofie opposte - La panchina che difendono li divide, l’idea che sostengono li unisce. Lo riporta repubblica.it