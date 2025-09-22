Lazio-Roma la moviola di Calvarese | Sozza non sbaglia gli episodi chiave
Secondo derby della Capitale consecutivo per Simone Sozza dopo quello diretto ad aprile. La "doppietta" del lombardo ribadisce due concetti: pochi arbitri possono dirigere Lazio-Roma, e il tabù della territorialità non è stato ancora "sconfitto", se è vero che due big come Doveri e Mariani non hanno mai arbitrato questa sfida. La sua direzione è ottima: parte coi cartellini in tasca, scelta rischiosa in una sfida come questa, ma la partita gli dà ragione perché i due rossi nel finale non dipendono dalla sua gestione bensì dal nervosismo dettato dal risultato. Il direttore di gara di Seregno sceglie fin da subito di tenere alta la soglia tecnica e disciplinare: tiene i cartellini gialli nel taschino sia per Ferguson, che alza il braccio nel contrasto con Gila, che per Belahyane (fallo su Koné) e Marusic (sbracciata ad Angelino a ridosso della linea laterale). 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: lazio - roma
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25
Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25
FT | 0-1 Finisce qui #LazioRoma #AvantiLazio - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Roma, Sarri: "Abbiamo perso per un episodio, la superficialità è un nostro limite" #SkySport #SkySerieA #LazioRoma - X Vai su X
Lazio, Calvarese al Var nel derby: sul web scatta la protesta dei tifosi; La moviola di Lazio-Milan: giusto annullare il gol di Ibra, c'è il rigore per il mani di Radu; Moviola Lazio-Milan: fallo di mano di Radu, giusto il calcio di rigore per il Milan.
Lazio-Roma, la moviola di Calvarese: Sozza tiene in pugno il derby. Giusto il rosso a Belahyane - Secondo derby della Capitale consecutivo per Simone Sozza dopo quello diretto ad aprile. Secondo iltempo.it
Moviola Lazio-Roma: Sozza non sufficiente. N’Dicka, no rigore - Castellanos e Mancini si beccano, il giallorosso va a sfidare l’avversario poggiando il petto sulla spalla/fianco sinistro, Castellanos va a terra tenendosi il volto (non c’è alcun contatto alto). Segnala msn.com