Lazio-Roma la moviola di Calvarese | Sozza non sbaglia gli episodi chiave

Secondo derby della Capitale consecutivo per Simone Sozza dopo quello diretto ad aprile. La "doppietta" del lombardo ribadisce due concetti: pochi arbitri possono dirigere Lazio-Roma, e il tabù della territorialità non è stato ancora "sconfitto", se è vero che due big come Doveri e Mariani non hanno mai arbitrato questa sfida. La sua direzione è ottima: parte coi cartellini in tasca, scelta rischiosa in una sfida come questa, ma la partita gli dà ragione perché i due rossi nel finale non dipendono dalla sua gestione bensì dal nervosismo dettato dal risultato. Il direttore di gara di Seregno sceglie fin da subito di tenere alta la soglia tecnica e disciplinare: tiene i cartellini gialli nel taschino sia per Ferguson, che alza il braccio nel contrasto con Gila, che per Belahyane (fallo su Koné) e Marusic (sbracciata ad Angelino a ridosso della linea laterale). 🔗 Leggi su Iltempo.it

