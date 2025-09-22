Lazio-Roma 0-1 cosa resta di questo Derby | Gasperini tra dubbi e scoperte

Un grande esordio per Gasperini nel suo primo Derby della Capitale da allenatore. Non tanto per la prestazione, che a breve analizzeremo, ma per il risultato che, alla fine dei conti, parla chiaro: 3 punti per i giallorossi. La Roma ha trionfato sui biancocelesti grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini che quando si tratta di giocare con gli eterni rivali decide di riaccendersi improvvisamente. Ma la vera domanda è: “Cosa resta veramente di questa partita?”. La scoperta è Rensch. Seppur in molti se lo aspettassero, Pellegrini è stata una delle sorprese di questo Derby. Anche Gasperini, proprio come fece Ranieri, ha rispolverato l’ormai ex capitano giallorosso dal 1? di gioco che ha risposto presente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

