Ritorno al Villa Park. Questo il titolo più adatto al primo di otto episodi (sperando che la serie possa andare anche oltre) che vedranno protagonista il Bologna in Europa League. Giovedì i rossoblù torneranno a Birmingham dopo la sfida di più nobile lignaggio andata in scena la scorsa stagione in Champions League. In quell'occasione l' Aston Villa si impose con un secco 2-0 grazie ai gol di McGinn e Duran, il primo rimasto ai Villans e il secondo ora in maglia Fenerbache dopo una parentesi araba. Da quella partita però è successo di tutto: i ragazzi di Italiano hanno accumulato esperienza internazionale, hanno vinto una Coppa Italia ma hanno anche aperto un nuovo capitolo in questa stagione con una squadra ancora in rodaggio.

L'avversaria: al momento solo tre pareggi, l'ultimo ieri in casa del Sunderland per 1-1. L'Aston Villa in cerca d'identità