Lavoro X Te Puglia patto fra Regione e Arpal | l’offerta sempre più digitale

BARI - La Regione Puglia e Arpal Puglia accelerano la digitalizzazione dei servizi per il lavoro con una nuova campagna crossmediale e il rilancio del portale “Lavoro X Te Puglia”. L’obiettivo è chiaro: semplificare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, rendendo il processo più immediato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Ex Ilva Taranto, Casartigiani Puglia: «Non escludeteci dai tavoli istituzionali; si agli investimenti, alla tutela del lavoro e alla nazionalizzazione»

Unisalento, Aiello sarà la prima rettrice in Puglia. Il traguardo dopo tanto lavoro: «Partecipazione e responsabilità» Ecco chi è

Incidenti mortali sul lavoro: parte della Puglia in zona rossa Vega

Azioni, impegni e un grande lavoro di squadra ci restituiscono una Puglia sempre più attrattiva e importanti risultati raggiunti. È "Tutta la Puglia che c'è. La differenza si vede", il rendiconto partecipato a fine mandato raccontato da volti e voci che con la loro ded

Continua il lavoro della Regione Puglia sulle pari opportunità. In @FieraDelLevante un confronto partecipato per la creazione del bando "Connessioni. Women for Puglia", a favore dell'autoimprenditorialità femminile in settori strategici. #LellaRuccia, Consi

“Lavoro X Te Puglia”, patto fra Regione e Arpal: l’offerta sempre più digitale; Patto di cura 2025-26: prorogato al 23 settembre il termine di presentazione delle domande; Patto di cura in favore di persone in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti. Annualità 2025-26.

"C'è Lavoro X Te": presentata la campagna crossmediale di ARPAL Puglia e Regione Puglia per i servizi digitali per il lavoro - La Puglia accelera sulla digitalizzazione dei servizi per il lavoro: cittadini e imprese possono ora contare su strumenti innovativi e accessibili che ...

La Puglia rilancia il portale "C'è lavoro X Te" - BARI (ITALPRESS) – La Puglia accelera sulla digitalizzazione dei servizi per l'impiego con il rilancio del portale " C'è Lavoro X Te" e la nuova campagna crossmediale presentata questa mattina nel pal ...