Lavoro e salute | 4 motivi per imparare a staccare

Scienza e psicologia avvisano: è importante sganciarsi dal frullatore lavorativo. Scopriamo quali sono i rischi dimostrati e i consigli della psicologa per staccare la spina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lavoro e salute: 4 motivi per imparare a staccare

In questa notizia si parla di: lavoro - salute

Giani subito dal barbiere. “Ora salute, scuola e lavoro. Taglio tanti nastri? Chi mi critica è geloso”

Carrieri: Serve un accordo di programma chiaro per Taranto, salute e lavoro non sono contrapposti”

Meloni: sicurezza e salute sul lavoro sono una priorità del governo. E cita Papa Francesco

Il datore di lavoro può intervistarmi sulla salute dopo la $Malattia ? - laleggepertutti.it/739525_il-dato… - $Visita - X Vai su X

Promuovere la salute nei luoghi di lavoro: un documento della Regione Lazio evidenzia strategie contro fumo e abuso di alcol. Quali interventi ritenete più efficaci? Condividete il vostro punto di vista nei commenti! #sicurezza #sicurezzasullavoro #sicurezzala - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro e salute: 4 motivi per imparare a staccare; Maternità e lavoro: i diritti delle lavoratrici part time; Aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio: come, quando e per quali motivi è possibile la fruizione.

Assenza del dipendente, l’azienda non deve diffondere i motivi per la privacy - Perché il Garante Privacy vieta di diffondere i motivi delle assenze dei dipendenti e quali regole devono seguire le aziende per rispettare ... Segnala quifinanza.it

Lavoro, a Roma record di irregolarità: fuorilegge 9 posti su 10 in cantieri e campi, in un anno 55 vittime - I dati dell'Ispettorato nazionale del lavoro, peggiorati rispetto all'anno scorso. Da msn.com