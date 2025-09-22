Lavori sui chiusini | modifiche alla viabilità sul Ponte della Libertà e sulla rampa dell' asse attrezzato
Quattro giorni di limitazioni e divieti nei pressi della rampa di accesso dell’asse attrezzato e sul Ponte della Libertà per consentire i lavori di risanamento dei chiusini delle acque bianche. A partire dalla mezzanotte del 24 settembre e fino alla mezzanotte del 27 (24 ore su 24) come stabilito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
