Lavori in città cambiano sosta e circolazione

Arezzo, 22 settembre 2025 – Lavori stradali da lunedì 22 settembre comporteranno con orario continuato fino a sabato 4 ottobre la chiusura al transito veicolare, progressiva e non contemporanea per creare minori disagi, in località San Fabiano all’altezza dei civici 17, 31, 32 e 36 come evidenziato dalla specifica segnaletica provvisoria. Da martedì 23 a giovedì 25 settembre scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Sant’Andrea a Pigli in corrispondenza del civico 28 per una lunghezza di 20 metri dalle 8:30 alle 17:30. Da mercoledì 24 a venerdì 26 settembre dalle 8:30 alle 19 sono previsi il divieto di sosta con rimozione, il restringimento della carreggiata e l’interdizione del marciapiede al transito pedonale in via Nettuno dal civico 23 per 20 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori in città, cambiano sosta e circolazione

In questa notizia si parla di: lavori - citt

La cerimonia di riconsegna alla città dopo i lavori di ristrutturazione. Presenti istituzioni, autorità e comunità scolastica - facebook.com Vai su Facebook

Lavori sulla linea Milano-Genova: da oggi il mar ligure è più lontano. Ecco come cambiano i treni - Inizia oggi la seconda fase dei lavori sul ponte ferroviario sul Po, all’altezza di Bressana Bottarone, sulla linea Milano- Riporta milano.repubblica.it

Ripresi i lavori. Nessuna sosta ad agosto - È passato un po’ di tempo, ma le alternative a questo percorso di fiducia con la ditta affidataria erano impercorribili: avremmo dovuto ... Scrive lanazione.it