Lavorare alle Olimpiadi Milano-Cortina 500 candidati in poche ore
Un solo pomeriggio è bastato per richiamare più di 500 persone, di tutte le età, al recruiting day organizzato presso l’headquarter della Fondazione Milano Cortina 2026. La selezione, affidata a Randstad, riguarda circa 1.000 lavoratori che entreranno a far parte della macchina organizzativa dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: lavorare - olimpiadi
Vuoi lavorare alle Olimpiadi 2026? A Milano e Cortina si cercano 4500 persone. Come partecipare
(VIDEO) Biathlon – Michele Carollo: “Sogno le Olimpiadi del 2030, l’obiettivo più grande per cui lavorare. Ma prima cresciamo un passo alla volta” - facebook.com Vai su Facebook
Le Azzurre in cima al mondo, dalle Olimpiadi al Mondiale ! Le nostre meravigliose atlete d’oro, con il CT Velasco e tutto lo staff tecnico e l’intera famiglia della @Federvolley rappresentano l’Italia che sa lavorare insieme, del talento e della determinazione, dell’ - X Vai su X
Olimpiadi Milano Cortina 2026, cercasi lavoratori: sono mille i posti disponibili; Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, si cercano 4.500 lavoratori. Ecco come candidarsi; Olimpiadi, ztl attive a Cortina e nella Val Boite con due i tipi di pass.
1.000 posti di lavoro alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ecco come candidarsi e le figure ricercate - Il 22 settembre ci sarà un recruiting day che mette in palio 1. Segnala money.it
Nuovo Recruiting day con 1.000 assunzioni per lavorare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: la data e i requisiti per candidarsi - 000 assunzioni per lavorare alle Olimpiadi invernali di Milano- Segnala quifinanza.it