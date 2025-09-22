Laver Cup 2025 vince il Team World! Europa battuta 15-9 decide la vittoria di Fritz su Zverev

A San Francisco (USA) fa festa il Team World, che solleva al cielo la Laver Cup 2025 di tennis: Team Europe sconfitto per 15-9 al termine di una terza giornata di sfide che avrebbe anche potuto risolversi allo spareggio, scongiurato invece dal successo dello statunitense Taylor Fritz sul tedesco Alexander Zverev. Negli Stati Uniti si riparte dal 9-3 per il Team World maturato al termine della seconda giornata, e per la vittoria servono almeno 13 punti, con ciascuno dei 4 match dell’ultima sessione che ne vale ben 3: all’Europa servono quattro successi per la vittoria o tre affermazioni per andare al doppio di spareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Laver Cup 2025, vince il Team World! Europa battuta 15-9, decide la vittoria di Fritz su Zverev

# **Programma Laver Cup Day 3 : decisivo !** Per il Team Europa seppur sotto 9-3 puo' ancora dire la propria bisogna vincerle tutte e 4 oppure perderne 1 per andare al Doppio extra. Oggi ogni vittoria vale 3 punti ... # **Dajee Europa ** - facebook.com Vai su Facebook

Carlos Alcaraz dopo l'esordio vincente in Laver Cup: "Il doppio mi diverte". Il numero uno del mondo si è imposto in doppio insieme a Jakub Mensik tennisworlditalia.com/tennis/news/Ca… $CarlosAlcaraz $CarlosAlcaraz $JakubMensik $lavercup - X Vai su X

Laver Cup 2025, la sfida tra il team Europe con Alcaraz e il team World con Fritz: il programma delle partite e dove vederle in tv; LIVE! Europa-Mondo 3-9: Alcaraz costretto alla rimonta nel doppio con Ruud; Alcaraz, primo ko da n. 1: Fritz vince in 2 set.

