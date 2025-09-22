L’autunno si presenta ecco la tempesta equinoziale | le previsioni meteo
(Adnkronos) – Con la fine ufficiale dell'estate, l'autunno si presenta all'insegna della 'tempesta equinoziale'. Da oggi infatti una vasta perturbazione irromperà sull'Italia portando con sé maltempo, temporali intensi e un deciso crollo termico con temperature in picchiata. E, almeno sulle Alpi, tornerà anche la neve. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: autunno - presenta
All'arena dello Stretto Ciccio Franco il cantautore Giordano presenta "Vento d'autunno"
Reggio Calabria, Michelangelo Giordano presenta in anteprima “Vento d’autunno” alla Fashion Night
Addio estate, in Emilia Romagna l’autunno presenta subito il conto: maltempo e 10 gradi in meno
Addio, estate: L'autunno si presenta a Verona con un po' di "instabilità" e ciao Camel! Amiche e Amici di Meteo Caprino Veronese, preparatevi a dire addio all'estate.. e in sto caso sia a quella del calendario (l'equinozio è vicino!!) ma soprattutto a quella che ci - facebook.com Vai su Facebook
L'autunno si presenta, ecco la tempesta equinoziale: le previsioni meteo - Con l'espressione "tempesta equinoziale" si intende una forte perturbazione con venti violenti e piogge abbondanti, che si verifica in prossimità di uno dei due equinozi, ovvero quello di primavera ... Riporta adnkronos.com