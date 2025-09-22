L' autunno 2025 debutta come un uragano ed è solo l' inizio

L'autunno astronomico scatta oggi, lunedì 22 settembre alle 20.19 (ora italiana): è il momento in cui il Sole transita sull'equatore celeste. La data oscilla tra 21 e 23 per l'imperfetta sovrapposizione tra anno civile e anno tropico: quest'anno la coincidenza è appunto il 22 in serata.

Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre dal prossimo autunno

Lo spettacolo di Diego Dalla Palma. Debutta alla Versiliana "Perché no?". E in autunno uscirà anche il libro

L'attrice esplosa con "Twilight" e passata al cinema d'autore debutta dietro la macchina da presa con "Le conseguenze dell'acqua", al cinema quest'autunno

Il 2 ottobre debutta su Netflix in tutto il mondo “Winx Club: The Magic is Back”, il nuovo capitolo della saga delle fate più amate di sempre, che arriverà in autunno anche su Rai in Italia. Un’uscita che segna un momento speciale nella storia del classico Made in - facebook.com Vai su Facebook

Tendenze scarpe autunno 2025: i 5 modelli da avere per il rientro - Ad una sola stagione corrispondono circa mille buoni motivi per impinguare la lista dei propri desideri fashion: è questa, su per giù, la strategia con cui noi tutte stiamo tentando — spesso senza ... Scrive dilei.it