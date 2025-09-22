L' auto finisce sul new jersey lungo la statale 76 grave l' anziano conducente trasportato in ospedale

FALCONARA MARITTIMA – Intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario nella tarda mattinata di oggi sulla Strada Statale 76, poco dopo lo svincolo per l’aeroporto di Falconara in direzione Ancona. Attorno alle 11.45 un anziano alla guida di un'auto avrebbe perso, per cause da accertare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: auto - finisce

Drammatico incidente, auto finisce in un giardino: tragedia sfiorata

Lo scooter scivola per il temporale, lei piomba sull'asfalto e finisce sotto un?auto. Muore a 16 anni

Violento incidente all'alba, auto sbanda e finisce contro gli alberi: 3 feriti

Un violentissimo schianto in tangenziale sud, l’auto che finisce sul guardrail con una violenza che non lascia scampo alla 27enne alla guida della vettura. - facebook.com Vai su Facebook

#incidente a #ripatransone, auto 4X4 finisce fuori strada, scivola per 15 metri e si ribalta due volte con 4 persone a bordo. Un fe... - X Vai su X

Il New Jersey finisce sott'acqua: le immagini dall'elicottero; Campiglia, sbanda con l’auto e si ribalta sulla Variante: muore a 21 anni. La dinamica e chi è la vittima; Fuori strada con l’auto, muore donna di 77 anni. Tragedia lungo la E45.

Tempeste e allagamenti colpiscono New York e New Jersey: centinaia di auto e bus sommersi dall’acqua - Est degli Stati Uniti, portando piogge torrenziali, allagamenti improvvisi e il caos nei trasporti. Come scrive fanpage.it