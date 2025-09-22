Lautaro fonte di dibattito Graziani contro Adani | cosa succede al capitano
Il ritorno di Lautaro Martinez dopo il fastidio alla schiena è stato uno dei temi principali analizzati a La Domenica Sportiva in seguito alla vittoria dell’ Inter contro il Sassuolo. Il capitano nerazzurro ha ritrovato il campo, ma le sue condizioni e il rendimento restano argomento di confronto tra gli opinionisti. Ciccio Graziani ha espresso qualche perplessità sul momento dell’attaccante argentino: “ L’Inter ha bisogno di ritrovare Lautaro: anche l’anno scorso è stato sotto le aspettative in campionato, vanno ritrovate le sue qualità. Io continuo a pensare, spero di sbagliarmi, che abbia messo qualche chilo di troppo: e questo potrebbe anche averlo rallentato un po’ nei movimenti “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Inter Sassuolo chi gioca?Oggi ore 20.45 San Siro . Le formazioni . Vediamo tutto . I dubbi di Chivu . Gioca Lautaro o Pio Esposito? Sucic, Joseph Martinez , Carlo Augusto . Chi scenderà in campo ? fonte Gazzetta dello Sport #lautaromartinez #INTER #nerazz - facebook.com Vai su Facebook
Lautaro Martínez recupera dal problema alla schiena e sarà a disposizione dell'Inter per la gara contro il Sassuolo, ma Cristian Chivu improvvisa un gioco con i giornalisti presenti in conferenza stampa «Lautaro oggi si è allenato con noi. Dà sempre il massi - X Vai su X