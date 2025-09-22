Negli ultimi anni il latte vegetale è passato dall’essere un prodotto di nicchia a diventare una presenza fissa nelle cucine e nei menu dei bar. Non è più soltanto l’alternativa per chi non può consumare latticini, ma un gesto di scelta consapevole: per chi vuole ridurre i prodotti animali, alleggerire la dieta, per curiosità verso nuovi sapori o per un approccio più sostenibile all’alimentazione. Soia, avena, riso, mandorla, cocco e persino anacardi hanno portato in tavola nuove consistenze e profumi, trasformando la colazione e i momenti di pausa in un piccolo rito di benessere. Le opzioni sono tantissime e ogni tipo ha caratteristiche nutrizionali diverse, che possono fare la differenza a seconda dello stile di vita e degli obiettivi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Latte vegetale: soia, avena, mandorla o riso? Ecco il migliore per dieta e colazione