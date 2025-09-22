Latina | l' ex badante accusata dell' omicidio del 63enne non risponde al Gip si cerca l' arma delitto

  Prima l'avrebbe sgozzata e poi sarebbe andata a giocare al Bingo. Almeno secondo il racconto di un testimone. Sabrina Dal Col, la badante di 53 anni accusata di aver ucciso Antonietta Rocco, la donna di 63 anni trovata morta nella sua abitazione di Campo Boario a Latina, non ha risposto alle domande del Gip del tribunale di Latina. La presunta killer della 63enne è stata fermata venerdì pomeriggio dalla sezione omicidi della squadra mobile della Questura di Latina, poche ore dopo il ritrovamento del cadavere dell'anziana che aveva accudito in passato. Il delitto, secondo quanto riscostruito dalla polizia, sarebbe avvenuto giovedì tra il tardo pomeriggio e la sera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

