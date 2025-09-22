L’asteroide 1998 KY26 è più piccolo del previsto | la missione Hayabusa2 è a rischio?
(Adnkronos) – Gli astronomi di tutto il mondo, utilizzando tra gli altri il Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio europeo australe (ESO), hanno svelato nuovi e sorprendenti dettagli sull'asteroide 1998 KY26. Le osservazioni hanno rivelato che l'oggetto è significativamente più piccolo e ruota a una velocità doppia rispetto a quanto si pensasse, dati che avranno un .
La missione Haybusa2 della Jaxa è in viaggio verso l'asteroide 1998 KY26 Questo corpo celeste rappresenta una grande sfida per la sonda ? Come mai? Scopri di più su Globalscience https://tinyurl.com/m4kb44ty
L'approdo alla seconda meta – dopo Ryugu – della sonda giapponese potrebbe rivelarsi più ostico del previsto: l'asteroide 1998 KY26 è infatti molto più piccolo (11 metri) e ruota su sé stesso assai più velocemente (un giro ogni 5 minuti) di quanto si pensass