L’asteroide 1998 KY26 è più piccolo del previsto | la missione Hayabusa2 è a rischio?

(Adnkronos) – Gli astronomi di tutto il mondo, utilizzando tra gli altri il Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio europeo australe (ESO), hanno svelato nuovi e sorprendenti dettagli sull'asteroide 1998 KY26. Le osservazioni hanno rivelato che l'oggetto è significativamente più piccolo e ruota a una velocità doppia rispetto a quanto si pensasse, dati che avranno un

