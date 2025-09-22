L’asteroide 1998 KY26 è più piccolo del previsto | la missione Hayabusa2 è a rischio?

(Adnkronos) – Gli astronomi di tutto il mondo, utilizzando tra gli altri il Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio europeo australe (ESO), hanno svelato nuovi e sorprendenti dettagli sull’asteroide 1998 KY26. Le osservazioni hanno rivelato che l'oggetto è significativamente più piccolo e ruota a una velocità doppia rispetto a quanto si pensasse, dati che avranno un . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it