L' assessora Alice Amatore inserita da L’Espresso tra i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese
Importante riconoscimento per l'assessora alla Cultura del Comune di Foggia, Alice Amatore, inserita da L’Espresso tra i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese. "Un riconoscimento che mi riempie di orgoglio", spiega la sindaca Maria Aida Episcopo: “Un risultato personale che premia l’impegno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: assessora - alice
Oggi a #Bentivoglio (#Bologna) la presentazione del libro di alipigna Alice Pignagnoli con Roberta Li Calzi, assessora allo sport e al bilancio del Comune di Bologna e Luisa Rizzitelli, presidente di Assist. Padrona di casa l’assessora Oriana Galletti. Vi aspetti - facebook.com Vai su Facebook
L'assessora Alice Amatore inserita da L’Espresso tra i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese; «Dopo 81 anni ho deciso di raccontare la tragedia della guerra a Foggia».