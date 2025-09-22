L' assessora Alice Amatore inserita da L’Espresso tra i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese

Importante riconoscimento per l'assessora alla Cultura del Comune di Foggia, Alice Amatore, inserita da L’Espresso tra i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese. "Un riconoscimento che mi riempie di orgoglio", spiega la sindaca Maria Aida Episcopo: “Un risultato personale che premia l’impegno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

L'assessora Alice Amatore inserita da L’Espresso tra i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese; «Dopo 81 anni ho deciso di raccontare la tragedia della guerra a Foggia».

