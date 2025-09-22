L' Assemblea Onu parla di riconoscimento Stato Palestina la sedia di Israele resta vuota
(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 La sedia del delegato israeliano all'Onu è rimasta vuota durante la discussione sul riconoscimento dello stato di Palestina all'assemblea generale.
L'assemblea Generale ONU si apre a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - ONU, presidente del Sudafrica Matamela Cyril Ramaphosa:; Macron: Francia riconosce la Palestina «nel nome della pace». New York blindata per assemblea Onu; L'Assemblea Onu è il momento della verità per chi vuole lo Stato di Palestina.
Al via l’assemblea Onu: sul tavolo il riconoscimento della Palestina - Dopo il "sì" di Gran Bretagna, Australia, Canada e Portogallo, sono quasi 150 i Paesi che riconoscono la Palestina. Scrive unionesarda.it