L' Assemblea Onu parla di riconoscimento Stato Palestina la sedia di Israele resta vuota

Iltempo.it | 22 set 2025

(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 La sedia del delegato israeliano all'Onu è rimasta vuota durante la discussione sul riconoscimento dello stato di Palestina all'assemblea generale. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

