L' Assemblea Onu parla di riconoscimento Stato Palestina la sedia di Israele resta vuota – Il video

Open.online | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 La sedia del delegato israeliano all'Onu è rimasta vuota durante la discussione sul riconoscimento dello stato di Palestina all'assemblea generale. UN Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

L'Assemblea Onu parla di riconoscimento Stato Palestina, la sedia di Israele resta vuota

Assemblea generale ONU aperta a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - Aggiornamento del 23 Settembre delle ore 00:03; Macron: Francia riconosce la Palestina «nel nome della pace». New York blindata per assemblea Onu

assemblea onu parla riconoscimentoL'Assemblea Onu parla di riconoscimento Stato Palestina, la sedia di Israele resta vuota - (Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 La sedia del delegato israeliano all'Onu è rimasta vuota durante la discussione sul riconoscimento dello stato di Palestina all'assemblea generale. Da quotidiano.net

assemblea onu parla riconoscimentoAl via l’assemblea Onu: sul tavolo il riconoscimento della Palestina - Dopo il "sì" di Gran Bretagna, Australia, Canada e Portogallo, sono quasi 150 i Paesi che riconoscono la Palestina. Come scrive unionesarda.it

