È un Ascoli da primato quello che dopo 5 giornate ha fatto registrare un dato molto significativo. La vittoria ottenuta a Livorno ha permesso ai bianconeri di poter vantare, fino a questo momento, la miglior difesa d'Europa. Nessun club presente nelle leghe dei 5 maggiori campionati continentali (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna) oggi può dire di aver mantenuto la propria porta ancora imbattuta. Cosa che invece è in grado di affermare il Picchio. L'unica squadra che fino a qualche giorno fa poteva dividere questi numeri con l'Ascoli era il Frosinone in serie B. I ciociari però venerdì sera hanno impattato in casa 2-2 contro il Südtirol di Castori e ora è il Palermo a mostrare una retroguardia granitica (1 sola rete al passivo).

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ascoli sfoggia numeri da record. Porta blindata come ai tempi di Renna