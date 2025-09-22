L’artigiano innova e si trasforma Ma c’è carenza di competenze

L’artigianato anche nel nostro territorio sta un po’ alla volta cambiando pelle - mette in luce il Gruppo di Presidenza Confartigianato cesenate (Daniela Pedduzza, Stefano Soldati e Fulvia Fabbri, nella foto) - nel senso che cresce, innova e guida la transizione green e digitale. I numeri sul calo delle imprese artigiane non raccontano tutta la verità. C’è stata una selezione naturale dovuta alle crisi, ma l’artigianato è vivo, si sta trasformando e rafforzando". Tra il 2019 e il 2024 sono nate oltre 20mila nuove imprese artigiane in 25 settori diversi, con l’edilizia green in testa (+10mila imprese), seguita da benessere, digitale, turismo e creatività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

