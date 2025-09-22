L’artigianato d’arte racconta l’Italia | Realizziamo solo oggetti unici

LA PASSIONE per l’arte e la costante ricerca e innovazione sono i fattori che hanno determinato il successo, nel corso degli anni, dell’azienda Neve di Centobuchi di Monteprandone in provincia di Ascoli. Aristea Fioravanti (nella foto a destra) e Gianfranco Neve, coniugi ceramisti, sono i titolari del laboratorio Nevari a Centobuchi di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, frutto del loro amore per l’arte. Il laboratorio si occupa della realizzazione di bomboniere, vasi, brocche, boccali, piatti, mattonelle, portombrelli, fruttiere, anfore, orci, pannelli, lampadari, pavimenti e fontane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

