L’artigianato d’arte racconta l’Italia | Realizziamo solo oggetti unici
LA PASSIONE per l’arte e la costante ricerca e innovazione sono i fattori che hanno determinato il successo, nel corso degli anni, dell’azienda Neve di Centobuchi di Monteprandone in provincia di Ascoli. Aristea Fioravanti (nella foto a destra) e Gianfranco Neve, coniugi ceramisti, sono i titolari del laboratorio Nevari a Centobuchi di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, frutto del loro amore per l’arte. Il laboratorio si occupa della realizzazione di bomboniere, vasi, brocche, boccali, piatti, mattonelle, portombrelli, fruttiere, anfore, orci, pannelli, lampadari, pavimenti e fontane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: artigianato - arte
Sagre, shopping, arte e artigianato. Tutti gli appuntamenti in Appennino
Otto serate di cultura, artigianato ed eventi per la festa diffusa dell’arte figula
Scelti i vincitori del concorso di arte orafa Nicola da Guardiagrele della Mostra dell'artigianato artistico abruzzese [FOTO]
- Domenica 28 settembre dalle 9.00 alle 16.30 Il bocciodromo sarà il cuore della festa, con arte, artigianato e laboratori per grandi e piccoli! Esposizioni artistiche e artigianali: - facebook.com Vai su Facebook
’Artigianato è Arte’ al debutto. Tra sogni, emozioni, satira e colori - X Vai su X