COLLINE RICOPERTE di girasoli, casette solitarie sprofondate nel verde, vicoletti sghembi e campanili appuntiti come una matita che sembrano usciti da un libro di fiabe. L’imprenditrice Antonietta Taticchi (nella foto a destra) crea e dipinge oggetti in ceramica e incanta il Giappone ormai da 8 anni, Paese che è diventato tra i principali mercati di sbocco delle sue produzioni artistiche. Tutto nasce nel laboratorio “Materia ceramica“ dove l’argilla lavorata da mani sapienti prende forma e anima. Pochi metri quadrati suddivisi in due piani che si affacciano su una delle strade più caratteristiche di Perugia: la centralissima via dei Priori, incastonata tra la Torre degli Sciri e le meraviglie di san Francesco al Prato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’arte umbra alla volta di Tokyo: "Così dipingo i nostri paesaggi"