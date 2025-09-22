L’arte di Roberto Ghezzi incontra il Parco delle Foreste Casentinesi
Sabato 27 settembre, nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, l’artista Roberto Ghezzi preleverà le tele del progetto “Paesaggi assoluti”, realizzato con il sostegno del comune di Poppi e il patrocinio del parco, oltre alla collaborazione del Raggruppamento Carabinieri biodiversità e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Paesaggi Assoluti: l'arte di Roberto Ghezzi incontra il Parco delle Foreste Casentinesi - Roberto Ghezzi (Cortona, 1978) indaga da oltre vent'anni il rapporto tra uomo e ambiente naturale. Riporta lanazione.it