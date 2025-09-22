L’arte di Roberto Ghezzi incontra il Parco delle Foreste Casentinesi

Arezzonotizie.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre, nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, l’artista Roberto Ghezzi preleverà le tele del progetto “Paesaggi assoluti”, realizzato con il sostegno del comune di Poppi e il patrocinio del parco, oltre alla collaborazione del Raggruppamento Carabinieri biodiversità e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arte - roberto

Atrani celebra l'arte contemporanea con Roberto Fabelo: "El mar en tu mente" arriva in piazzetta

Roberto Capucci: moda e arte in mostra a Villa Pisani

Rete4 celebra l’eroe dell’arte Pasquale Rotondi: a Sassocorvaro con Roberto Giacobbo per raccontare la missione che salvò oltre 10 mila capolavori

l8217arte roberto ghezzi incontraPaesaggi Assoluti: l'arte di Roberto Ghezzi incontra il Parco delle Foreste Casentinesi - Roberto Ghezzi (Cortona, 1978) indaga da oltre vent'anni il rapporto tra uomo e ambiente naturale. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: L8217arte Roberto Ghezzi Incontra