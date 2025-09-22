L’arte del Maestro Alessandro Marrone in omaggio a Pupo

Arezzo, 22 settembre 2025 – . Il noto scultore aretino ha realizzato un’opera in acciaio di quattro metri di altezza dal titolo “Ut” che, installata a Ponticino, ripercorre e celebra la cinquantennale carriera del cantante Enzo Ghinazzi con un simbolico collegamento con la storia della musica a partire dalla prima notazione di Guido Monaco. La scultura è stata fortemente voluta dalla famiglia di Pupo ed è stata poi commissionata a Marrone che, con la propria identità astratta e poliedrica, è oggi tra i principali rappresentanti internazionali dell’arte urbana con esempi diffusi tra l’Italia e l’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

