L’Arena di Verona celebra i 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti
“Il mio sogno e? portare l’opera alle masse” ha detto in più occasioni Luciano Pavarotti. Aveva un sogno e l’ha realizzato l’uomo che ha emozionato il mondo con la sua voce. Pavarotti ha usato il suo straordinario talento per portare l’opera a un pubblico di appassionati e non solo: lo ha fatto andando oltre le convenzioni, rendendo l’opera lirica popolare come non era mai stata. Un’idea di musica senza confini, che ha realizzato organizzando eventi di portata mondiale come I Tre Tenori e Pavarotti & Friends. Per rendere omaggio ai 90 anni dalla sua nascita martedì 30 settembre andrà in scena un evento tributo che vedrà sfilare sul palco dell’Arena di Verona decine di artisti di fama internazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it
Pavarotti 90, il concerto a Verona celebra il Maestro