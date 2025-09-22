L' Archeotram sarà realtà c' è una nuova data per la prima corsa della futura linea 7

Prima doveva partire a Pasqua, poi a fine giugno 2025. Ora il viaggio inaugurale dell’Archeotram dovrebbe arrivare a dicembre, subito dopo la riattivazione della rete tram di Roma che sarà integralmente sostituita da bus per due mesi, tra ottobre e novembre.Cosa è l’ArcheotramInserito nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: archeotram - realt

L'Archeotram non parte, slitta ancora l'avvio della nuova "linea 7" di Roma - Si era tornati a parlare di questo progetto il 9 giugno scorso, in occasione della presentazione del progetto di riqualificazione del Parco del Celio, all’interno del progetto Carme. romatoday.it scrive

Roma, a Pasqua arriva l'Archeotram: un viaggio nella storia tra Piramide e Termini - Entro Pasqua 2025, Roma si arricchirà di un nuovo servizio turistico e culturale: l'Archeotram, una linea tranviaria pensata per far scoprire ai passeggeri le meraviglie storiche e archeologiche della ... Lo riporta msn.com