L' AQUILA CITTÀ DEL LIBRO | OLTRE DUEMILA PARTECIPANTI PER TRE GIORNI DI CULTURA E DIBATTITI PLURALI

L'Aquila Città del Libro arriva alla conclusione della sua terza edizione. Una crescita importante che ha portato la rassegna - patrocinata dall'amministrazione comunale, quella provinciale e da quella regionale - a diventare un crocevia, dal 2023 a oggi, di idee, cultura, confronto e crescita. Da Giordano Bruno Guerri a Franco Cardini sono stati 29 gli ospiti che hanno ragionato e parlato dal palco del festival letterario aquilano. Un totale di 12 conferenze per un programma ricco tra temi internazionali e tavole rotonde sullo sviluppo del territorio. Da Marco Travaglio fino a Federico Palmaroli, passando per Francesco Borgonovo e Gennaro Sangiuliano, il pubblico d'Abruzzo ha riempito tutte le conferenze superando quota duemila partecipanti per la rassegna snodatasi su tre giorni davanti all'Auditorium del Parco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

