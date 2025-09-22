L' AQUILA CITTÀ DEL LIBRO | OLTRE DUEMILA PARTECIPANTI PER TRE GIORNI DI CULTURA E DIBATTITI PLURALI
L'Aquila Città del Libro arriva alla conclusione della sua terza edizione. Una crescita importante che ha portato la rassegna - patrocinata dall'amministrazione comunale, quella provinciale e da quella regionale - a diventare un crocevia, dal 2023 a oggi, di idee, cultura, confronto e crescita. Da Giordano Bruno Guerri a Franco Cardini sono stati 29 gli ospiti che hanno ragionato e parlato dal palco del festival letterario aquilano. Un totale di 12 conferenze per un programma ricco tra temi internazionali e tavole rotonde sullo sviluppo del territorio. Da Marco Travaglio fino a Federico Palmaroli, passando per Francesco Borgonovo e Gennaro Sangiuliano, il pubblico d'Abruzzo ha riempito tutte le conferenze superando quota duemila partecipanti per la rassegna snodatasi su tre giorni davanti all'Auditorium del Parco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: aquila - citt
Sabato sarò alla rassegna “L’Aquila città del libro” per presentare “Giuseppe Prezzolini. L’anarchico conservatore”. Alle ore 19 potrete venire ad ascoltarmi all’Auditorium del Parco del castello, vi aspetto! - facebook.com Vai su Facebook
L’Aquila Città del Libro: oltre duemila presenze in tre giorni - 21 settembre), ha richiamato oltre duemila partecipanti e ospitato protagonisti del calibro di Marco Travaglio, Gennaro Sangiuliano, Franco Cardini, Giordano ... Da laquilablog.it
L’AQUILA CITTA’ DEL LIBRO: “OLTRE DUEMILA PARTECIPANTI, TRE GIORNI DI CULTURA E DIBATTITI PLURALI” - Una crescita importante che ha portato la rassegna – patrocinata dall’amministrazione comunale, quella provincial ... Si legge su abruzzoweb.it