L’Antica Pizzeria Da Michele Associazione Salvatore Nigrelli e Io Sono | nasce la pizza per chi soffre di disfagia

È una pizza “sociale” e attenta alla salute quella dedicata alle persone che soffrono di disfagia e che sarà disponibile in alcune sedi dell’ Antica Pizzeria Da Michele. L’iniziativa si chiama Oltre la pizza ed è realizzata dall’ Associazione Salvatore Nigrelli in collaborazione con l’Antica Pizzeria Da Michele in the World ed Io Sano, con il sostegno della Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini, dove sarà presentata martedì 23 settembre 2025 alle ore 17.30 nella sede di via Portamedina 41 a Napoli. A partire da questo settembre le pizzerie di Pompei, Aversa, Caserta e Salerno della catena Antica Pizzeria Da Michele in the World offriranno, nei propri locali, pizze pensate per chi soffre di disfagia, permettendo a chi non può deglutire cibi solidi e liquidi di poter gustare un menù completo totalmente gratuito: pizza, bibita e dolce, tutti realizzati con consistenze modificate e sicure, ma ispirati ai sapori autentici della tradizione napoletana, nello specifico la margherita, la marinara e la cosacca, le iconiche varietà presenti nella sede storica di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it