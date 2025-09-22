L’Antica Pizzeria Da Michele Associazione Salvatore Nigrelli e Io Sono | nasce la pizza per chi soffre di disfagia

Ildenaro.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una pizza “sociale” e attenta alla salute quella dedicata alle persone che soffrono di  disfagia  e che sarà disponibile in alcune sedi dell’ Antica Pizzeria Da Michele. L’iniziativa si chiama  Oltre la pizza  ed è realizzata dall’ Associazione Salvatore Nigrelli  in collaborazione con  l’Antica Pizzeria Da Michele in the World  ed  Io Sano,  con il sostegno della  Arciconfraternita  della SS. Trinità dei Pellegrini,  dove sarà presentata  martedì 23 settembre 2025 alle ore 17.30  nella sede di via Portamedina 41 a  Napoli.  A partire da questo settembre le pizzerie di  Pompei,  Aversa, Caserta e Salerno  della catena  Antica Pizzeria Da Michele in the World  offriranno, nei propri locali, pizze pensate per chi soffre di disfagia, permettendo a chi non può deglutire cibi solidi e liquidi di poter gustare  un menù completo totalmente gratuito: pizza, bibita e dolce, tutti realizzati con consistenze modificate e sicure, ma ispirati ai sapori autentici della tradizione napoletana, nello specifico la margherita, la marinara e la cosacca, le iconiche varietà presenti nella sede storica di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: antica - pizzeria

L'Antica pizzeria da Michele apre una nuova pizzeria al Nord

Simbolo di Napoli, l'Antica Pizzeria da Michele apre oggi in centro a Mestre

L’Antica Pizzeria Da Michele, due nuove aperture in Giappone e a Mestre

l8217antica pizzeria michele associazioneLa prima pizza napoletana per chi soffre di disfagia da l’Antica Pizzeria Da Michele - L’obiettivo del progetto è offrire anche a chi soffre di disfagia l’opportunità di gustare al ristorante il sapore della pizza nella sua ricetta classica. Secondo horecanews.it

Antica Pizzeria da Michele a Salerno: terzo compleanno solidale con i bambini del centro “Foresta Blu” - 30, l’Antica Pizzeria Da Michele Salerno spegne la sua terza candelina in Piazza Sedile di Portanova 21. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: L8217antica Pizzeria Michele Associazione