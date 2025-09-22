L’annuncio shock di Trump | Ecco cosa fa il paracetamolo! E scoppia la polemica

L’amministrazione guidata da Donald Trump si prepara a rendere pubblico un annuncio che potrebbe riaccendere il dibattito scientifico e politico negli Stati Uniti. Secondo quanto rivelato dal Washington Post, il presidente ha anticipato l’intenzione di comunicare ufficialmente una possibile correlazione tra l’assunzione di paracetamolo durante la gravidanza e l’aumento del rischio di disturbi dello spettro autistico nei bambini. L’ufficialità dovrebbe arrivare dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, attualmente diretto da Robert F. Kennedy Jr., con una campagna informativa rivolta in particolare alle donne in età fertile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’annuncio shock di Trump: “Ecco cosa fa il paracetamolo!”. E scoppia la polemica

Cosa vuole Trump, cosa vuole Putin - Venerdì sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin sono arrivati ad Anchorage, in Alaska, per parlare di un accordo di pace in Ucraina. Da ilpost.it

Ucraina, cosa vuole Putin? Perché il vertice con Trump proprio ora? Il Donbass, l'incubo sanzioni e il ruolo della Nato: gli scenari in vista del summit - Dopo mesi di silenzi e rinvii, Donald Trump rompe gli indugi e annuncia un faccia a faccia con Vladimir Putin. Riporta ilmessaggero.it