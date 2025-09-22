Landini arruola i lavoratori nella guerra alla Meloni | Lo sciopero pro-pal è politicoVideo
Maurizio Landini a Omnibus su La7 ha offerto l’ennesima prova di quanto la Cgil sia ormai più vicina a una sezione politica che a un sindacato. Il segretario generale ha paragonato lo sciopero del 1943 contro il fascismo e la guerra mondiale allo sciopero proclamato per Gaza. Un accostamento che urla forzatura: allora l’Italia era sotto occupazione nazista, i lavoratori rischiavano la vita per opporsi a un regime che li schiacciava; oggi Landini trascina i metalmeccanici nella contesa israelo-palestinese, una guerra che non ha nulla a che vedere con i diritti sindacali. Il falso mito dello “sciopero per la pace”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: landini - arruola
Landini arruola i lavoratori nella guerra alla Meloni: Lo sciopero pro-pal è politico(Video).
Guerra a Gaza, Cgil in piazza: il segretario Landini sarà a Catania - Scioperi sono stati proclamati dalle diverse categorie, un bel turno, in tutti i settori non ricompresi dalla legge 146 ovvero quello che regola i servizi pubblici essenziali, dove invece sono stati ... Scrive livesicilia.it
“Una gravità senza precedenti”: Landini lancia uno sciopero nazionale per il 19 settembre - Il segretario generale Maurizio Landini annuncia una mobilitazione nazionale della CGIL il 19 settembre contro la guerra a Gaza. Segnala newsmondo.it