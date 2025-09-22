Landini arruola i lavoratori nella guerra alla Meloni | Lo sciopero pro-pal è politicoVideo

Maurizio Landini a Omnibus su La7 ha offerto l’ennesima prova di quanto la Cgil sia ormai più vicina a una sezione politica che a un sindacato. Il segretario generale ha paragonato lo sciopero del 1943 contro il fascismo e la guerra mondiale allo sciopero proclamato per Gaza. Un accostamento che urla forzatura: allora l’Italia era sotto occupazione nazista, i lavoratori rischiavano la vita per opporsi a un regime che li schiacciava; oggi Landini trascina i metalmeccanici nella contesa israelo-palestinese, una guerra che non ha nulla a che vedere con i diritti sindacali. Il falso mito dello “sciopero per la pace”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

