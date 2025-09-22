L’Ancona passa al Comunale Atletico ko

ATLETICO ASCOLI 1 ANCONA 2 ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Galbiati; Mazzarani; De Santis, Feltrin; Bucco (18’st Carbone), Forgione (12’st Belloni), Vechiarello (25’st Muro), Sbrissa, Sardo; Maio (39’st Didio), Minicucci (16’st Coppola). A disp.: Di Giorgio, Nonni, Camilloni, Antoniazzi. All. Seccardini. ANCONA (4-2-3-1): Salvati; Ceccarelli (25’st De Luca), Bonaccorsi, Rovinelli, Calisto; Gelonese, Gerbaudo (35’st Matese); Pecci (36’st Zini), Meola (27’st Attasi), Cericola; Kouko (32’st Gubellini). A disp. Mengucci, Petito, Proromo, Di Blasio. All. Maurizi. Arbitro: Prencipe di Tivoli Reti: 46’pt Cericola, 21’st Gelonese, 22’st Maio Note: Partita a porte chiuse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

