Lanciano crollano tre arcate del ponte in costruzione a Torre Marino
Il cedimento di parte della struttura prefabbricata di un ponte in costruzione si è verificato oggi, 22 settembre, nel cantiere di contrada Torre Marino, a Lanciano. Sarebbero almeno tre le arcate venute giù durante le operazioni di montaggio.Alcuni blocchi di cemento armato sono finiti anche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
