Lanciano crollano tre arcate del ponte in costruzione a Torre Marino

Chietitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cedimento di parte della struttura prefabbricata di un ponte in costruzione si è verificato oggi, 22 settembre, nel cantiere di contrada Torre Marino, a Lanciano. Sarebbero almeno tre le arcate venute giù durante le operazioni di montaggio.Alcuni blocchi di cemento armato sono finiti anche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

