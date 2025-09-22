Lanci di lacrimogeni a Bologna | il video

Ilrestodelcarlino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essere stati sgomberati dall'autostrada, i manifestanti hanno ripiegato nella vicina via Stalingrado dove sono proseguiti i lanci di lacrimogeni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lanci di lacrimogeni a bologna il video

© Ilrestodelcarlino.it - Lanci di lacrimogeni a Bologna: il video

In questa notizia si parla di: lanci - lacrimogeni

Lanci di lacrimogeni a Bologna: il video; Corteo per Gaza e Palestina a Bologna blocca autostrada A14 e tangenziale con scontri: «Idranti e lacrimogeni per allontanare i manifestanti»; Bologna, decine di migliaia per Gaza. Il corteo invade tangenziale e A14: idranti sulla folla.

lanci lacrimogeni bologna videoLanci di lacrimogeni a Bologna: il video - Dopo essere stati sgomberati dall'autostrada, i manifestanti hanno ripiegato nella vicina via Stalingrado dove sono proseguiti i lanci di lacrimogeni Dopo essere stati sgomberati dall'autostrada, i ma ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Lanci Lacrimogeni Bologna Video