L' ammissione choc dell' ex Nas Lusi | Cts all' oscuro delle mascherine regalate alla Cina

Mentre a Bergamo i medici privi di mascherine e Dpi sarebbero morti pur di andare a trovare a domicilio i fragili contagiati dal Covid, il 15 febbraio l’Italia con il ministro degli Esteri Luigi di Maio regalava alla Cina 18 tonnellate di dispositivi certificati che sarebbero stati preziosissimi per evitare migliaia di morti al posto di quelle farlocche spedite proprio dalla Cina. E lo ha fatto all’insaputa della task force del ministero della Sanità. Nell’audizione recentemente desecretata dell’ex comandante dei Nas Adelmo ricorda che alle riunioni della task force non se ne è mai parlato: «Ho preso appunti sulle riunioni, molto sintetici, poche parole per ricordarmi di ogni seduta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

