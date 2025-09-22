L’amico massacrato in garage L’erbese Matteo Borrelli davanti al giudice per la convalida del fermo

Erba (Como) – Comparirà oggi davanti al Gip di Ancona, Matteo Borrelli, 37 anni, originario di Erba, finito in carcere per l’omicidio di Ettore Alex Sorrentino, 45 anni. Un’accusa che l’uomo nega, come quasi certamente farà anche davanti al giudice, che lo incontrerà per l’interrogatorio di convalida nel carcere anconetano di Montacuto. Il fermo di Borrelli, è arrivato dopo una notte di interrogatorio, sabato all’alba, con l’accusa che fosse l’autore dell’omicidio commesso a Loreto nei giorni scorsi. Il cadavere di Sorrentino era stato trovato venerdì in avanzato stato di decomposizione, con una ferita alla testa, e abbondante presenza di sangue, chiuso nel garage privato di un’abitazione in un palazzo in via Altotting. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

