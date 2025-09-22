L’America abbraccia Kirk | in 200.000 all’addio

Laverita.info | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Code di auto fin dall’alba per raggiungere lo stadio di Phoenix e omaggiare l’attivista ucciso. La vedova: «È morto felice, porto il suo ciondolo macchiato di sangue». Presenti Trump, Vance, Rubio, Kennedy, Musk. Installato vetro anti proiettile per il tycoon. 🔗 Leggi su Laverita.info

