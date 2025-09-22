L' alloro fest 2025 al Giardino dei Giusti | gli appuntamenti della settimana
Otto giorni di appuntamenti in nome della cultura a 360 gradi per L’alloro Fest, al Giardino dei Giusti, in via Alloro 90 a Palermo.Caratteristica della sesta edizione è la presenza di associazioni del territorio che collaboreranno con spazi dedicati: Vicolo 4, Xienergie, Anio, Minimupa, Kamera. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
L'alloro fest 2025: al Giardino dei Giusti musica, teatro e proiezioni
Il Conservatorio Alessandro Scarlatti presente a "L'Alloro Fest". Appuntamento il 21 settembre alle ore 21 con l'Ensemble di Fisarmoniche, studenti della Classe di Fisarmonica della professoressa Carmela Stefano. Ingresso libero sino ad esaurimento posti. - facebook.com Vai su Facebook
