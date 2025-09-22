Lago Trasimeno proseguono le ricerche del turista 27enne disperso | in campo droni ed elicotteri

Castiglione del Lago (Perugia), 22 settembre 2025 – Sono riprese questa mattina, per il quarto giorno consecutivo, le ricerche del turista russo di 27 anni caduto nelle acque del Trasimeno venerdì 19 settembre. L’area interessata è quella al largo di Castiglione del Lago, a circa tre chilometri dalla riva, dove il giovane sarebbe finito in acqua dopo aver perso l’equilibrio mentre si trovava su un gommone a noleggio insieme a due amici partiti da Passignano. Ampio l’impiego di mezzi e personale. Sul posto i Vigili del fuoco operano con squadre a terra e sul lago, affiancati dal Nucleo sommozzatori e dall’ elicottero del reparto volo di Arezzo che sorvola lo specchio d’acqua per il monitoraggio dall’alto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

