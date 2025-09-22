Lago di Como verso l' esondazione | soglia critica vicina

L'ondata di maltempo che da domenica sera flagella il territorio lecchese e comasco non accenna a diminuire, portando il lago di Como pericolosamente vicino alla soglia di esondazione. Con un livello idrometrico che ha già superato gli 80 centimetri e una soglia critica fissata a 120 centimetri. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Lago di Como verso l'esondazione: soglia critica vicina - L'ondata di maltempo che da domenica sera flagella il territorio lecchese e comasco non accenna a diminuire, portando il lago di Como pericolosamente vicino alla soglia di esondazione. Secondo leccotoday.it

Como, l’acqua supera le paratie e la città finisce sott’acqua. Perché il problema non si risolve - Anzi da quando sono state realizzate le paratie la situazione, se possibile, è anche peggiorata. Da ilgiorno.it