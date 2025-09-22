L' agguato a colpi di pistola ai Rotoli e la faida tra famiglie dello Zen | via al processo per tentato omicidio

Inizierà mercoledì (24 settembre) il processo in abbreviato a carico di Francesco Lupo, accusato di aver tentato di uccidere A. F., un operaio della Reset, davanti al cimitero dei Rotoli lo scorso 22 dicembre. Il sostituto procuratore Federica La Chioma ha infatti chiesto e ottenuto il giudizio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'agguato a colpi di pistola ai Rotoli e la faida tra famiglie dello Zen: via al processo per tentato omicidio; L'agguato a colpi di pistola davanti ai Rotoli: esclusa la premeditazione, ma Lupo resta in carcere; Palermo, fermato Francesco Lupo per il tentato omicidio dell'operaio Reset davanti al cimitero dei Rotoli.

