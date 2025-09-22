Lady Diana si truccava sempre da sola | contava su un solo make-up artist se stessa
Richard Dalton, hairstylist e autore del libro It's All About the Hair: My Decade With Diana, conferma che, «a meno che non dovesse fare un ritratto ufficiale o qualcosa di simile, la principessa Diana preferiva truccarsi da sola». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: lady - diana
Addio al re delle scarpe Francesco Falleri. Tra le sue clienti anche Lady Diana
31 agosto 1997 muore Lady Diana: 12 anni prima la sua unica visita a Firenze
Ventotto anni dalla morte di Lady Diana. Nemmeno il suo ricordo riunisce Harry e William
Nessuno indossa il tartan come Lady Diana, Kate Middleton e gli altri membri della famiglia reale. - facebook.com Vai su Facebook
Lady Diana si truccava sempre da sola: contava su un solo make-up artist, se stessa; Kate Middleton «regina» con la tiara di Lady Diana al ricevimento a Palazzo; Pensavo fosse facile essere come Kate Middleton, ma mi è bastato un giorno di corso da Royal per cambiare idea.
Lady D, il ricordo del fratello per l’anniversario di morte - Un doloroso anniversario che lui ha voluto celebrare in modo diverso dal solito, ma non per questo meno sentito: Charles Spencer, fratello minore di Lady Diana, ha omaggiato l’adorata sorella nel ... Secondo dilei.it
“Lo odiava”. La solitudine di Lady Diana a Natale - Sia in compagnia della famiglia reale, sia da sola dopo la separazione da Carlo, la principessa non ... Segnala ilgiornale.it