L' addio a Manuel morto a soli 16 anni | Avevi il mondo in tasca non è accettabile

Oggi, lunedì 22 settembre, Pian Camuno si ferma per dare l’ultimo saluto a Manuel Leti. Il corteo funebre partirà alle 16.30 dalla sua casa di via XXV Aprile 125, dove è stata allestita la camera ardente e dove ieri sera si è tenuta la veglia, per raggiungere la chiesa della Santa Famiglia alla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: addio - manuel

Cesenatico potrà dire addio a Manuel, morto ad appena 16 anni in un raduno notturno con gli scooter: fissato il funerale

Lo straziante addio a Manuel, morto a 16 anni: corteo di scooter e palloncini bianchi / Video

Il programma cambia meccanismo e con Gabbani la giuria trova nuovi equilibri dopo l'addio di Manuel Agnelli

Manuel Leti, l’addio dei suoi insegnanti nella lettera agli studenti - X Vai su X

Manuel Frattoluso. . Motore distrutto da corpo metallico nel filtro aria: addio Twincharger VW#motoreDistrutto #twincharger #compressoreTurbo #tagliandoFail #seatcupra - facebook.com Vai su Facebook

L'addio a Manuel, morto a soli 16 anni: Avevi il mondo in tasca, non è accettabile; Musica techno e palloncini rossi per l’addio a Manuel Calandrino, morto in discoteca per un malore; Tragica gara in scooter, il 24enne che ha travolto Manuel: “Stavo solo parcheggiando”.

Manuel Leti, l’addio dei suoi insegnanti nella lettera agli studenti - «Vorrei relazionarmi con più persone e in futuro diventare un buon padre», scriveva il 16enne in un tema: i suoi professori l’hanno ricordato in un pensiero per i suoi compagni di scuola ... Secondo giornaledibrescia.it

Addio a Manuel Leti, terzo minorenne morto in strada nel 2025 - Per il giovane, appena sedicenne, non c’è stato nulla da fare: lo schianto ad Artogne, fatale sarebbe stato un suo sorpasso. Segnala giornaledibrescia.it