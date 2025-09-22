L’addio a Charlie Kirk | le parole di Erika le accuse di Carlson e i punti oscuri dell’omicidio

L’America si è fermata ieri per assistere ai funerali di Charlie Kirk, il 31enne influencer conservatore ucciso il 10 settembre scorso durante un comizio in un campus nello Utah. Tre i momenti i momenti forse più significativi dei funerali che si sono svolti a Phoenix, Arizona: il commovente discorso della moglie, Erika Kirk, le parole del giornalista Tucker Carlson e, sugli spalti, il “riavvicinamento” tra il presidente Donald Trump ed Elon Musk. Con lacrime agli occhi, la vedova ha dichiarato di perdonare l’assassino del marito, il 22enne Tyler Robinson, accusato di omicidio dopo aver confessato di aver sparato a Kirk. 🔗 Leggi su It.insideover.com

