Lacrime e gioia a La ruota della fortuna | Gerry Scotti Samira e una serata indimenticabile

La puntata del 21 settembre de La ruota della fortuna su Canale 5 ha regalato uno dei momenti più toccanti di questa stagione televisiva. Gerry Scotti e Samira Lui, volto e co-protagonista dello show, si sono lasciati andare a un’emozione autentica che ha coinvolto tutto lo studio, sorprendendo i telespettatori. Non si è trattato di un colpo di scena drammatico, ma di un’ondata di gioia collettiva per l’eccezionale vittoria di un concorrente. Il protagonista della serata è stato Fabio, concorrente che ha saputo distinguersi per intuito e sangue freddo fin dalle prime battute. In gara contro Morgan, campione in carica, e Carolina, Fabio ha preso subito il comando già dalla prima prova, risolvendo al volo la frase “Aperto il traforo del Monte Bianco”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

