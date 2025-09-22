Lacrime e gioia a La ruota della fortuna | Gerry Scotti Samira e una serata indimenticabile
La puntata del 21 settembre de La ruota della fortuna su Canale 5 ha regalato uno dei momenti più toccanti di questa stagione televisiva. Gerry Scotti e Samira Lui, volto e co-protagonista dello show, si sono lasciati andare a un’emozione autentica che ha coinvolto tutto lo studio, sorprendendo i telespettatori. Non si è trattato di un colpo di scena drammatico, ma di un’ondata di gioia collettiva per l’eccezionale vittoria di un concorrente. Il protagonista della serata è stato Fabio, concorrente che ha saputo distinguersi per intuito e sangue freddo fin dalle prime battute. In gara contro Morgan, campione in carica, e Carolina, Fabio ha preso subito il comando già dalla prima prova, risolvendo al volo la frase “Aperto il traforo del Monte Bianco”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Gerry Scotti scoppia a piangere, poi crolla anche Samira Lui: finale surreale a 'La Ruota della Fortuna'; Samira Lui in lacrime a Verissimo. Cos’è successo alla co-conduttrice de La ruota della Fortuna; “Scusateci”. Gerry e Samira in lacrime: cosa è successo a fine puntata.
