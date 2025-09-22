L’accusa all’ex giudice del Papa | La sua famiglia ha comprato case dai mafiosi

Giuseppe Pignatone è stato a capo della procura di Roma. Una volta in pensione è diventato presidente del tribunale del Vaticano. Oggi è indagato a Caltanissetta con un’accusa gravissima: favoreggiamento di Cosa Nostra. Insieme all’ex collega Gioacchino Natoli, di cui oggi si parla per le intercettazioni con il senatore M5s Roberto Scarpinato, avrebbero provato a far distruggere bobine e brogliacci dell’inchiesta Mafia e Appalti. E, racconta oggi Giacomo Amadori su La Verità, nell’inchiesta sarebbero emersi i rapporti di Pignatone con i fratelli Buscemi e con Bonura. Dai quali avrebbe acquistato immobili nel primi anni Ottanta. 🔗 Leggi su Open.online