L’accusa al giudice di Bergoglio | Comprò case in nero dai mafiosi
L’ex presidente del tribunale vaticano avrebbe acquistato a metà prezzo immobili da alcuni boss, versando una parte del denaro sottobanco. Emersi i rapporti di familiarità con «uomini d’onore» come Bonura e Piazza. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: accusa - giudice
Il tribunale di Firenze ha assolto il giudice Rana dall'accusa di corruzione
Tutti davanti al giudice. L’accusa ha tenuto
Brasile, giudice Fux assolve Bolsonaro da ogni accusa
Tentato omicidio a Mercato Saraceno, l’accusato al giudice: “Li ho investiti a causa di un guasto al furgone” - facebook.com Vai su Facebook
Con la separazione delle carriere tra giudice e rappresentante dell'accusa si realizzerà il sogno di @berlusconi , di @MarcoPannella e di Giovanni #Falcone - X Vai su X