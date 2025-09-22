L’accusa al giudice di Bergoglio | Comprò case in nero dai mafiosi

Laverita.info | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente del tribunale vaticano avrebbe acquistato a metà prezzo immobili da alcuni boss, versando una parte del denaro sottobanco. Emersi i rapporti di familiarità con «uomini d’onore» come Bonura e Piazza. 🔗 Leggi su Laverita.info

